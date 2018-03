Adolescentes que têm o hábito de tomar café da manhã são mais magros e mais ativos do que aqueles que pulam a refeição matinal, de acordo com um estudo divulgado pela projeto EAT, da University of Minnesota.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.