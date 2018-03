Boa sacada dos editores da Portfolio: 20 anos depois do livro “A Fogueira das Vaidades”, eles pediram ao escritor Tom Wolfe que escrevesse sobre os novos “mestres do universo”. Administradores de fundos hedge (pré-crise) e a tensão entre os novos e os velhos ricos são temas que aparecem no texto. Texto para quem domina o inglês e gosta do estilo de Wolfe, claro. Algum jornal deveria traduzir isso.

