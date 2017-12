Essa é boa (mas só para fãs de terror trash): uma matéria que disseca a série “Sexta-Feira 13”, ano a ano, desde 1980. “(…) the Friday The 13th saga stretches from 1980 to 2003 (so far), has it had anything else to say about the world in which we’ve lived? Has it changed along with that world? Can you flip past “Friday The 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan” and instantly recognize that it came out in 1989?. Leia aqui. Tem vários vídeos do YouTube.

