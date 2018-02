Todo mundo quer lançar um livro

Esta reportagem de Motoko Rich, do New York Times, descortina uma tendêndia do mercado editorial — ao menos do mercado norte-americano: enquando as editoras de livros tradicionais lutam contra a crise (e contra a falta de leitores), empresas especializadas em publicar “edições do autor”, obviamente cobrando por isso, florescem e lucram. Em 2008, a Author Solutions, uma dessas empresas, publicou 13 mil títulos (12% a mais do que no ano anterior). Este mês, seus donos compraram uma rival, a Xlibris, e o total combinado de títulos lançados chega a 19 mil em 2008, quase seis vezes mais que a Random House, a maior editora do mundo.

