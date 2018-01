A Columbia Journalism Review publicou uma ótima matéria (em inglês) sobre a história da crítica de restaurantes nos Estados Unidos. Vale a pena ler (se você gosta de jornalismo e de gastronomia). O título do texto de Robert Sietsema é: “Everyone Eats … But that doesn’t make you a restaurant critic“.

