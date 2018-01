Saiu hoje a versão 2009 do Ranking de Melhores Universidades do Mundo, realizado pelo The Times. Neste link, o texto introdutório, que aponta o avanço das universidades asiáticas. Aqui, o ranking das 200 melhores universidades do mundo. A Universidade de São Paulo, que no ano passado aparecia em 197º, este ano sumiu da lista. Os Estados Unidos têm 54 instituições de ensino no ranking; o Reino Unido, 29. Harvard (EUA), aparece como a primeira colocada.

