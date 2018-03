The Stoogeum: o museu dos Três Patetas

O New York Times traz um artigo para quem não consegue esquecer Moe, Larry e Curly, divulgando o museu dos Três Patetas – o “The Stoogeum“, na Filadélfia. As exposições trazem não somente relíquias dos personagens, mas também artigos pessoais dos atores como revistas em quadrinhos e fotos. O texto destaca o engraçado “Stoogeology”, com 101 artigos biográficos informatizados em sistema ‘touch screen’ que convida “give Curly an eye-poke.” Algumas fotos do lugar estão nesta galeria.

