Uma exposição para o plantão de sábado: será aberto hoje em Hong Kong um projeto elaborado pelos curadores Marcelo Rezende e Fernando Oliva para o Microwave International New Media Arts Festival: “À La Chinoise”. O projeto se divide em duas partes: a exibição de trabalhos em vídeo no Hong Kong Film Archive e a criação de um site para criar uma curadoria com material existente no Youtube: o “The Site Specific“. O meu vídeo favorito do projeto é este aqui.

