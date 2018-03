Outra exposição interessante é “The Pictures Generation, 1974 – 1984“, que está no Met de Nova York (e lá ficará até 2 de agosto). O New York Times publicou uma crítica elogiosa. Mas olhe antes a galeria de imagens. Acima, still de “The Jump” (1978), de Jack Goldstein. Outras imagens no site do museu.

