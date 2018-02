"The New York Times" deixa de cobrar por conteúdo e libera arquivo de 1987 até hoje

Uma notícia que dá gosto divulgar: à meia noite de amanhã, dia 18, o jornal The New York Times vai parar de cobrar por conteúdo. Tudo volta a ser grátis novamente, como era há dois anos, antes do jornal decidir fechar várias seções do site para assinantes. E tem mais: além de abrir o site para todos os leitores, a empresa resolveu não cobrar pelas matérias de arquivo de 1987 até o presente, assim como acontece com os textos do período entre 1851 e 1922, que já são de domínio público. Leia matéria aqui.

