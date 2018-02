Anota aí: o jornal The Guardian começou a publicar em seu site web uma nova graphic novel do premiado cartunista Chris Ware, mostrando a vida de seis pessoas de Sandy Port, Michigan. Serão episódios semanais, publicados nesta página todos os sábados. Vale a pena acompanhar esse novo trabalho do autor de “Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo“, especialmente para ver como será essa

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.