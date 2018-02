Este post do The Millions poupará o trabalho de muitos: traz links, em ordem cronológica, para os textos de ficção publicados pela revista New Yorker no ano de 2008. Começa com “Outage“, de John Updike, publicado na edição de 7 de janeiro; e termina com “Meeting with Enrique Lihn“, de Roberto Bolaño, que saiu na edição de fim de ano.

