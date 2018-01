Ainda não tinha visto este vídeo em stop-motion do artista suíço Guillaume Reymond. É um Tetris feito com humanos. Quem nunca jogou o original talvez não ache tão bacana, mas posto aqui mesmo assim. Reymond já tinha feito o mesmo com “Space Invaders” e “Pole Position“, dois joguinhos dos velhos tempos. Via Technabob. Bom para lincar, acho.

