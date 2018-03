Uma das matérias mais lidas no site do New York Times: “Does Couples Therapy Work?” (“Terapia de casal funciona?”). “Todos nós já passamos pela horrível experiência: você dá uma festa ou convida um casal para jantar e eles começam a brigar, ali mesmo na sua frente”. Segundo a matéria, para os terapeutas a sensação é ainda pior. “Numa mesa de jantar você é um observador, o dano é colateral. No consultório você precisa fazer alguma coisa a respeito”, diz Terry Real, um dos psicólogos procurados pela repórter. (Em inglês).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.