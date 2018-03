A Time publicou a sua lista anual, em ordem alfabética, com fatos importantes de 2008 na área de saúde e medicina (uma espécie de retrospectiva do que a revista noticiou durante o ano). Pode servir para muita gente. Exemplo de tema: a relação entre a TV e a gravidez na adolescência. (Dica do Ivan Padilla).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.