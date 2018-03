Uma música que eu peguei no blog do Bressane: “Te lo voy a devolver“, do grupo La 33. A letra (abaixo, também disponibilizada pelo Impostor) transita pelo mesmo universo de alguns tangos argentinos — como “Mano a Mano”, por exemplo.

Seguro que te vas a arrepentir

hay por lo mucho que me hiciste a mi sufrir,

tu me trataste como un perro vagabundo

como si fuera lo peor en este mundo.

Escuchame bien de rodillas tu vendras

inplorandome que vuelva pero no,

no va a pasar jamas,

todo el triste dolor que me hiciste padecer

te lo voy a devolver

todo el triste dolor que me hiciste padecer

te lo voy a devolver…mama!

todo el triste dolor que me hiciste padecer

te lo juro a ti mamita

te lo voy a devover!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cruel sera mi venganza se lo digo a usted señora

cuando estes en mi balanza a usted le llegara la hora!

Esto no es una cancion mira mami es una maldicion

hay pa`que te quemes todita por halla en el quinto pailon!

Ya tu veras que correras y que te esconderas

pero te digo mala mujer que de mi nunca te libraras!

Que te perdone el cielo por que yo no lo voy a hacer

todo el daño que me hiciste te lo voy a devolver!

Eras tu mi consentida

y ahora estas embilecida!

Solo de odio y de veneno

mi corazòn esta lleno!

Quien te dijo a ti que yo iba a querer

a una mujer de tu proceder!

mala mujer…

te lo voy a devover…

Y como eres tu mala mujer

que te lleve Lucifer !