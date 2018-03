Tatuagem: mulheres se arrependem mais

Interessante esta matéria publicada pelo Washington Post. Diz que, apesar de a maioria dos americanos que fazem tatuagens estar feliz com a decisão, as mulheres são as mais tentadas a retirar a marca com uma cirurgia, segundo uma pesquisa recente. Os autores do estudo apontam que essa diferença de sexo pode ser atribuída ao fato de que as mulheres aparentemente enfrentam mais comentários negativos e são mais estigmatizadas pela sociedade. “We saw that for women there is still some negative societal fallout to having tattoos”, disse uma das pesquisadoras, Myrna L. Armstrong. “This isn’t a problem for men. Society supports men, because tattoos are related to a macho image, so we don’t question it. But for women, having a tattoo seems to be a transgression of gender boundaries.”

