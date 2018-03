“Tablets estão dominando, diz Magazine Publishers of America”

Li no News Trends:

“Reporta Emma Bazilian, na Adweek, que a conferência da associação de editoras de revistas dos EUA confirmou a tendência esperada: os tablets estão se tornando a maior força no setor. No ano passado, 11% dos americanos já usavam iPads e outros tablets — esse percentual deve chegar a 27,7% em 2014 (quase 90 milhões de pessoas).

As editoras de revistas precisam atingir esse público que cresce cada vez mais rápido, alerta Paul Verna, analista da eMarketer, na principal palestra do evento MPA Digital: Swipe Conference. Verna diz que o setor impresso está deixando de gerar faturamento, e as empresas devem se apressar para adotar as novas tecnologias digitais.

A conferência também destacou a questão de unificar mídias para oferecer novos serviços aos leitores. Jeanniey Mullen, executiva da revista eletrônica Zinio, cita o exemplo inovador de um catálogo da Macy’s interativo e com funções de compras, embutido na revista.

A questão de como cobrar e quanto cobrar pelo acesso a revistas digitais também é uma preocupação para as editoras.

A personalização está se tornando mais relevante, com bons casos de integração com as redes sociais feitos pelas revistas Marie Claire, Seventeen, e National Geographic.”