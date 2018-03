Sugestão de leitura: na nova edição da New Yorker, Ken Auletta publica um longo perfil de Jill Abramson, a primeira mulher a comandar o jornal The New York Times nos quase 160 anos de história da publicação. Segundo Auletta, Abramsom está trabalhando para melhorar a estratégia digital do jornal e para “escutar mais e falar menos”. Se você gosta de jornalismo, vale a pena ler: “Changing Times — Jill Abramson takes charge of the Gray Lady“.

