Uma boa entrevista com o artista britânico Damien Hirst (foto) realizada por Anthony Haden-Guest, do GalleristNY. Hirst inaugurou exposições simultâneas de seus trabalhos em onze galerias Gagosian em oito cidades de três continentes. Segundo esta crítica publicada pelo New York Times na edição de hoje, “parts of it are very bad, but parts are not bad at all”. Neste outro link, uma galeria de imagens organizada pelo jornal.

