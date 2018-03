Um livro recém lançado que parece bacana para quem gosta de história da comunicação: “I Want My MTV“, de Craig Marks e Rob Tannenbaum, é uma espécie de biografia “sem censura” da MTV americana, o primeiro canal de vídeos musicais dos Estados Unidos. A obra cobre os anos de glória da história da emissora, de 1981 a 1992. O New York Times publicou uma resenha esta semana. Já encomendei o meu.

