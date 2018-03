Sugestão de revista: “69”, projeto autoral de Edward Pimenta e Antonio Carlos Castro

Saiu a edição número 2 da “69”, uma revista de 20 páginas, papel colorplus marfim 120, com reprodução de diversas obras do magnífico pintor Adam Miller, um artista visual do Brooklyn (NY) que pinta a óleo como um renascentista. A “69”, um título que certamente alimentará a nostalgia dos detentores de e-books, é um projeto autoral do escritor e jornalista Edward Pimenta e do designer gráfico Antonio Carlos Castro. A tiragem é limitadíssima, de apenas 50 exemplares, só impresso, não há digital. É sempre o trabalho de algum artista/fotógrafo indicado pela dupla de editores e mais um texto (entrevista, perfil, ficção) que nesta edição foi escrito pelo próprio Edward. O mote é erotismo [e o título é muito adequado].

A “69” é uma daquelas publicações que os amantes de livros e de revistas adoram deixar envelhecendo com muito cuidado em suas bibliotecas, como uma espécie de troféu de uma era do jornalismo impresso que muitos dizem que está chegando ao fim. Talvez, não dá para saber (ainda). Tudo pode acontecer. No futuro, revistas (e livros, claro) como essa podem vir a interessar apenas a um grupo de irredutíveis que irão saciar sua curiosidade em grandes bibliotecas. Veremos. Enquanto esse dia não chega, só nos resta apoiar projetos dessa natureza, uma pequena joia no meio da zorra midiática que assola as nossas vidas digitais.

[Para comprar um dos 50 exemplares — 25 reais — basta escrever para o Edward: Edpimentajr@hotmail.com].