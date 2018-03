O pessoal do jornal The Guardian lembrou nesta matéria do aniversário de 20 anos da gravadora Sub Pop, responsável pelo lançamento de bandas como Nirvana e Mudhoney. O site traz uma galeria de fotos e uma entrevista com Jonathan Poneman, co-fundador do selo. Bons tempos.

