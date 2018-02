O diretor Spike Lee organizará um festival de cinema via internet, em parceria com o site de compartilhamento de vídeos Babelgum. Cada vencedor levará 20 mil euros. Li no caderno de Informática da Folha de S.Paulo.

