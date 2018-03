O Boston Globe publicou um artigo interessante na seção de “Idéias” sobre a relação dinheiro e felicidade. Segundo os pesquisadores sugerem, não é que o dinheiro não compre felicidade, mas sim que nossos meios de lidar com ele estão equivocados, como, por exemplo, colocando “coisas” no lugar de “pessoas”. O texto ainda reforça que somos mais felizes gastando com os outros do que com nós mesmos.

