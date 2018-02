A edição de setembro da revista Saúde traz uma matéria sobre o prêmio que a revista criou para “estimular os melhores trabalhos e iniciativas em prol da saúde e da qualidade de vida no Brasil”. São três finalistas em cada uma das sete categorias (Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde do Coração, etc). Vale dar uma olhada no site e navegar pelos trabalhos escolhidos, todos muito bons. Cada um deles pode render boas pautas para os jornais.

