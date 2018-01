Um tema de sustentabilidade que pode interessar aos jornais brasileiros (aos de São Paulo, com certeza): por que entregar o jornal diário em sacolas plásticas mesmo em dias ensolarados? Essa pergunta foi enviada por uma leitora à redação do The Hartford Courant. A “ombudswoman” tratou do assunto. E o gerente de operações diz que os leitores podem ligar para o jornal para pedir exemplares sem sacolas. “Mas eles podem molhar”.

