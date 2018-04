Sobre os conceitos de amor

Achei na revista Philosophy Now uma entrevista interessante com Christoper Philips, que vem a ser uma espécie de divulgador do método de investigação socrática – já deu palestras sobre o tema em cafés, escolas e até em presídios. O gancho para a conversa foi o lançamento de seu novo livro, “Socrats In Love”, uma série de histórias, entrevistas e ensaios baseados nos cinco conceitos de amor dos gregos (desejo erótico, amor incondicional, etc, etc). Boa pauta.