Edward Wasserman, que escreve sobre mídia no Miami Herald, diz que os sites de jornais precisam criar regras de civilidade em suas áreas de comentários. Na “velha” mídia, o leitor tinha de mandar junto com a carta o número do R.G. e coisa e tal. Hoje, cada um escreve o que quiser, anonimamente. Boa discussão. Leia a coluna dele aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.