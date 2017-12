Bacana este texto: “The Many Errors in Thinking About Mistakes“. Escreve a autora: “We grow up with a mixed message: making mistakes is a necessary learning tool, but we should avoid them.” Bom tema.

