Sobre erros e aviões

Como os jornalistas descobrem quais são os aeroportos, os aviões e as companhias aéreas que tiveram mais problemas com erros e acidentes? Alguns sites podem ajudá-los: um bom começo é vasculhar dados no Aviation Safety Network, que entre outras coisas publica um relatório anual sobre acidentes. Outro site, o Flight Safety Information também traz uma variedade de documentos sobre segurança em vôos. Para informações sobre os Estados Unidos, tente o National Transportation Safety Board. Todos também são muito úteis para viajantes, claro. Nos dias de hoje, nada como viajar bem informado.