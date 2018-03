Acho que os designers (e o pessoal da revista Quatro Rodas) vão gostar desta exposição de carros: “What They Are Thinking — The Misfits of Motordom“. São automóveis (protótipos ou não) que têm em comum estilos muito particulares. Aqui, uma galeria de fotos publicada no site da Wired. Gostei desse da foto.

