Muito bom este texto publicado na Columbia Journalism Review. Abre caminho para várias reflexões sobre a cobertura de livros nos cadernos de cultura dos jornais. Indico principalmente para estudantes de jornalismo. “Goodbye to All That – The decline of the coverage of books isn’t new, benign, or necessary” foi escrito por Steve Wasserman, ex editor de livros do Los Angeles Times.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.