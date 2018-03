Curiosidade: uma incrível versão de “Smoke on the water”, do Deep Purple, tocada por uma orquestra de músicos japoneses, com instrumentos antigos, letra em japonês e tudo mais. Vale a pena. Assista. (Sugestão do Marcos Herbas)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.