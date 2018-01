Smithsonian exibirá Norman Rockwell

Os diretores de cinema George Lucas e Steven Spielberg foram convidados a exibir suas coleções pessoais de pinturas e desenhos feitas por Norman Rockwell, como informa esta matéria no Washington Post. A exposição será no The Smithsonian American Art Museum. Lucas e Spielberg dizem que Rockwell era um mestre da narrativa. “Telling Stories: Norman Rockwell From the Collections of George Lucas and Steven Spielberg” será aberta no dia 2 de julho de 2010. Acima, “Shadow Artist”, de 1920, que pertence a George Lucas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.