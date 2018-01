Interessante o tema desta coluna publicada hoje pelo Wall Street Journal: “How Stay-at-Home Moms Are Filling an Executive Niche“. Diz que a decisão de algumas mulheres com excelentes currículos de ficar em casa cuidando dos filhos (uma tendência) está criando uma outra tendência: o crescimento no mercado das equipes “SWAT” de mães, ou “Smart Women With Available Time”, disponíveis para trabalhos pontuais.

