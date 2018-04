Site traz vídeos de hotéis

Sempre acontece: você lê sobre um hotel num guia, olha as fotos no site, mas mesmo assim fica na dúvida (e é fato: na fotografia todos os quartos parecem mais bonitos, todas as recepcionistas mais sorridentes). É por isso que eu gostei tanto do TVtrip.com, um serviço na web que disponibiliza tours virtuais em vídeo por hotéis europeus. Criado por ex-executivos do Expedia Europa, é grátis e oferece 200 vídeos de hotéis localizados em capitais européias como Roma e Madri (o plano é colocar no ar 1500 até o fim do ano). Cada um dos vídeos tem cerca de 45 segundos e mostra quartos, áreas públicas, restaurantes, etc. Dá até pra fazer reservas. Excelente pauta para os cadernos de turismo. Anote aí. Ou peça para o seu chefe aquelas férias vencidas e mande brasa.