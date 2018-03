Arquitetos, designers e amantes da arte em geral podem gostar de dar uma olhada no site The Art Deco Resource que, pelo que entendi, coleciona imagens de arquitetura art deco de vários lugares do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos. Há uma coleção de murais e uma razoável coleção de fotos, por exemplo. Acima, alguns exemplos de imagens que eu pesquei lá. No Flickr também tem um número bom de fotos desse tema. (Sugestão da Luciana Alves).