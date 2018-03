Site oficial do "South Park Studios" coloca na web todos os episódios do desenho. Grátis.

A melhor notícia do dia para mim é esta aqui: ninguém precisa mais esperar para ver os episódios de South Park na TV, ou caçar episódios mal gravados no YouTube. Nem pagar pelos DVDs. É só visitar o site South Park Studios , escolher o (s) seu (s) favorito (s) entre todos os episódios já exibidos e assistir, grátis. O mais recente, “Britney’s New Look”, foi ao ar na TV americana no dia 19, quarta-feira passada. Amanhã um novo estará disponível. Aproveite, o site está em versão beta. Vai que eles mudam de idéia e restrigem o acesso de computadores de fora dos Estados Unidos, por exemplo. Por enquanto, tudo liberado. A sinopse do episódio mais recente: “When the boys help Britney Spears get to the North Pole, they discover the shocking secret behind their popularity”.