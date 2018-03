O Editor & Publisher informa que o site do Newseum (o museu da notícia) bateu recordes de visitação recentemente. A explicação é que lá se encontra uma seção que disponibiliza primeiras páginas de jornais do mundo todo (e, pelo visto, todo mundo correu atrás de capas que trouxessem fotos do presidente Barack Obama na mesma semana). São 700 “primeiras páginas” de 65 países. A maioria dos jornalistas já conhece, mas deixo a dica para os outros curiosos.

