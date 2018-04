Simon Schama e os insetos

Uma curiosidade: o inglês Simon Schama, catedrático de história e história da arte da Universidade Columbia (e certamente um dos mais influentes historiadores da atualidade) escreveu para o Financial Times uma resenha de quatro livros novos sobre insetos:

Bugs and the Victorians

de John F Mcdiarmid Clark

Six-Legged Soldiers: Using Insects as Weapons of War

de Jeffrey A Lockwood

The Lives of Ants

de Laurent Keller e Elisabeth Gordon

The Super-Organism: The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies

de Bert Hölldobler e Edward O Wilson