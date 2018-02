Sim, caminhar nos ajuda a pensar (entenda o porquê)

Bom texto este que encontrei no site da New Yorker: “Why walking help us think” (ou “por que andar nos ajuda a pensar”), de Ferris Jabr. “Desde o tempo dos filósofos gregos, muitos outros escritores descobriram uma conexão profunda, intuitiva entre caminhar, pensar e escrever”. (O autor lembra que Adam Gopnik escreveu sobre caminhar na New Yorker há apenas duas semanas). Thomas DeQuincey calculou que William Wordsworth andou 180 mil milhas em sua vida, uma média de seis quilômetros e meio por dia a partir de cinco anos de idade. (Em inglês).

