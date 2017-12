Edward Kosner, ex editor da Newsweek e da Esquire, escreveu para o Wall Street Journal a resenha de “Playboy and the Making of the Good Life in America“, livro da professora de história Elizabeth Fraterrigo (lançado recentemente pela Oxford University Press). Um livro para quem gosta de revistas, claro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.