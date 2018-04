"Sharapova produziu 101.2 decibéis grunhindo em jogo"

A jornalista Dorrit Harazim, da Piauí, colabora com a campanha pelo fim dos gritos e grunhidos de jogadores de tênis durante as partidas com o texto “Haja tímpanos“, publicado na edição mais recente da revista. Um trecho:

“(…) desde o pico vocal de Sharapova em Wimbledon na última semana de junho, a Federação Internacional de Tênis decidiu contemplar a questão dos grunhidos no código de conduta da entidade. O próprio Bollettieri achou prudente publicar um artigo no qual se diz favorável à penalização dos tenistas que persistirem em manter a voltagem alta demais. Pelas regras atuais de Wimbledon, um ponto pode ser concedido a um jogador se seu oponente lhe causar, intencionalmente, algum impedimento durante a partida. Como os roncos não são nomeados, começou a circular a idéia de se instalar microfones parabólicos nas quadras, para registrar com exatidão a intensidade dos sons emitidos pelos atletas.

‘É muito simples’, garante a veterana Martina Navratilova, nove vezes campeã só em Wimbledon. ‘Basta começar a tirar pontos do jogador e a coisa acaba rápido.’ Sua opinião sobre o tema está fechada: ‘É fraude, truque, tapeação pura e simples.’ O fragor gutural pode camuflar o som do contato da raquete com a bola, tornando a sua trajetória e velocidade mais difíceis de serem percebidas pelo adversário.”

Na foto, Sharapova — alguns segundos antes do grito.