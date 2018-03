"Shaken, not stirred"

O Estadão ouviu as minhas preces. Começou a oferecer um curso online de preparação de drinks. Agora preciso me sacudir e colocar um computador na cozinha. Neste vídeo, o barman Derivan de Souza, um dos melhores de São Paulo (empatado com o Souzinha), ensina a preparar um Dry Martini.“É um drink que deverá ser consumido em momentos de happy hour, após um momento de trabalho (…) para você poder conviver, de uma certa forma, com seus amigos de uma forma clássica”, explica Derivan. “Ele conforta, ele relaxa. (…) As pessoas ficam mais inteligentes depois de dois Dry Martinis. Ou, no mínimo, mais interessantes”.

PS: Sei que são só 6h01 da manhã. Mas hoje é sexta, tudo bem.

