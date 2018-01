Sexo: entre 3 e 13 minutos

A Associated Press disparou esta matéria ontem à noite para seus assinantes: “Maybe men had it right all along: It doesn’t take long to satisfy a woman in bed. A survey of sex therapists concluded the optimal amount of time for sexual intercourse was 3 to 13 minutes. The findings, to be published in the May issue of the Journal of Sexual Medicine, (grifo meu) strike at the notion that endurance is the key to a great sex life.” A Folha deu só uma nota sobre isso hoje, escondida na página 11 do caderno “Equilíbrio”, com o título: “Relação sexual de 3 minutos satisfaz“. Claro que foi falta de tempo, porque esse tipo de matéria merece um espaço mais nobre, dá leitura. Talvez na edição de amanhã.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.