Sexo, drogas, música e lama

O jornalista e escritor P. J. O’ Rourke escreveu, na The Weekly Stantard, sobre os livros recém-lançados que falam muito — mas não contam nada — sobre o fenômeno Woodstock (o festival). Escreve (a tradução é livre): “Eu sempre fui sensível ao assusto Woodstock. Eu estou cansado disso agora, e (isso) graças a vários livros, em celebração ao seu 40º aniversário, onde muitas pessoas aparecem com cortes de cabelo ruim indo para uma fazenda de gado leiteiro no interior Nova York sem nenhuma boa razão (…) Cada livro é um pior que o outro”. Ele diz que o livro “The Road to Woodstock” (de Michael Lang), é “um épico chato de doer.” As três obras que ele resenha são as seguintes:

The Road to Woodstock

by Michael Lang

Ecco, 320 pp., $29.99

Woodstock Revisited

50 Far Out, Groovy, Peace-Loving, Flashback-Inducing Stories From Those Who Were There

by Susan Reynolds

Adams Media, 256 pp., $12.95

Woodstock

Peace, Music & Memories

by Brad Littleproud and Joanne Hague

Krause, 256 pp., $24.99