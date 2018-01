"Sex and the Eco-City"

A revista Time publicou uma matéria mostrando que a preocupação com meio ambiente está atingindo todas as esferas. O negócio agora é fazer com que os “sex toys” se tornem mais “verdes”. Segundo o texto, muitos desses brinquedos adultos contêm substâncias nocivas ao meio ambiente. Como a demanda de produtos ecologicamente corretos têm aumentado, empresas como a Earth Erotic, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo óleos de massagem orgânicos e chicotes feito com tubos reciclados. Aqui, uma galeria de acessórios sexuais “eco-friendly”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.