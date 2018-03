Seus livros ficarão muito bonitos

Leio no Estadão de hoje uma pequena matéria sobre esta estante (foto), a Cave, criada pela designer Sakura Adachi, que permite aos leitores se aninharem numa espécie de cápsula, rodeados por seus livros. Olhando para os meus livros empilhados aqui na escrivaninha, sugiro que alguém amplie esse tema e fale também sobre outros modelos criativos de estantes e de prateleiras que apareceram recentemente. Tem a invisível, a labiríntica… Tem uma inspirada no formato de um acordeão, outra que parece meio quebrada… Mas a mais engenhosa é a “72 degrees”, que vem com um compartimento secreto para que adolescentes escondam suas revistas pornográficas.

