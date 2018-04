Mariana Weber, no blog Mulher 7×7 (sete mulheres, sete dias por semana), escreveu sobre as pessoas que desejam acabar com a poesia dos desencontros cotidianos (e colocam anúncios na web para tentar reescrever seus destinos). Transcrevo:

“Descobri na revista americana Nylon um exercício de voyeurismo interessante: acompanhar os desencontros e as tentativas de encontro da categoria Missed Connections do site de classificados Craigslist. Todos os dias, americanos de diversas cidades publicam anúncios lá na tentativa de localizar gente com quem não conseguem entrar em contato de outra forma – geralmente, um desconhecido que viram na rua e por quem ficaram interessados.

Sob o título “Seu longo cabelo castanho estava úmido esta manhã”, alguém procurava uma pessoa que tinha sido vista em um trem da linha 6 de Nova York às 8h30. Segundo o anúncio, ela usava um anel com uma grande pedra azul no quarto dedo e um perfume adorável. “Fiquei atrás de você esperando as portas se abrirem e olhei seu reflexo no vidro”, dizia o admirador. “Tenho 1.92 m, se você se lembrar de mim e da cor do casaco que eu estava vestindo, por favor retorne para mim.”

Fico em dúvida se é romântico, assustador ou só esquisito. Será que os classificados realmente podem salvar grandes amores que estavam à beira de ser perdidos para sempre? Se você não teve coragem de se aproximar quando estava cara a cara, será que vale a pena ir atrás depois? Não sei. Sei que recentemente o negócio até virou um livro, ‘I Saw You‘, com as histórias do site ilustradas em quadrinhos. E sei que é divertido bisbilhotar – e imaginar – a vida e os encontros dos outros no Craigslist.”

A foto eu peguei aqui.